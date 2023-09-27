Москвичам рассказали о погоде на выходных

В Москве в ближайшие дни ожидается хорошая погода, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что к концу этой недели в столицу придут похолодание и дожди, пишет «Вечерняя Москва».

Синоптик пояснил, что в пятницу, 29 сентября, в столичном регионе столбики термометров днем поднимутся до +23°. Ночью температура будет колебаться в диапазоне от +5° до +10°.

По его словам, такие показатели значительно превышают климатическую норму.

В субботу в Москве и Подмосковье уже будет ощущаться влияние циклона, заметил Леус. Ожидается облачность и усиление ветра. Вместе с тем, температура не опустится ниже +22°.