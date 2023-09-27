Тепло до 20 градусов ожидается в Москве в предстоящие выходные

В предстоящие выходные, 30 сентября и 1 октября, в Москве прогнозируется переменная облачность и температура воздуха до 20 градусов. Об этом сообщила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

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"В субботу будет переменная облачность без осадков, ночь будет довольно теплая, в Москве где-то плюс 9–11 градусов, а дневная температура около 20 градусов", – цитирует ее РИА Новости.

Позднякова обратила внимание, что такие температурные показатели окажутся на 3–4 градуса выше нормы.

На фоне понижения атмосферного давления в воскресенье в городе пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от 9 до 11 градусов, днем – от 16 до 17 градусов.

Осень заявит о себе в столичном регионе уже с начала октября, добавила синоптик.