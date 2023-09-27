Синоптики рассказали о погоде в среду в Москве и области

Небольшая облачность и без существенных осадков ожидается в Московском регионе в среду, 27 сентября, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, столбики термометров в столице поднимутся до отметок плюс 18 – 20 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 16 – 21.