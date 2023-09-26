Синоптик предупредил москвичей о заморозках

Москвичей вскоре ожидают заморозки, которые продлятся две ночи. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В ближайшие две ночи ожидается расширение зоны заморозков, будут они и в столичном регионе», – отметил Леус.

Жители столицы уже столкнулись с низкими температурами, так как прошедшей ночью в некоторых регионах города столбики термометров опустились до 2,2 градуса тепла, передают «Известия». Это произошло в Новой Москве.

Что же касается Московской области, то в Черустях была зафиксирована температура +0,6. Такая же ситуация сейчас наблюдается в Тверской и Новгородской областях. В некоторых регионах Новгородской области похолодало до –3,1.