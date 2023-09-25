Вильфанд предупредил жителей Подмосковья о заморозках на этой неделе
Заморозки на этой неделе прогнозируются местами в Московской области, при этом в столице ночные температуры составят около плюс 5–6 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На этой неделе сильное значение будет играть антициклональная деятельность, облаков будет мало, температуры днем высокие, потому что солнце все-таки будет прогревать почву. А ночью до четверга включительно температуры невысокие – около 5–6 градусов, а на востоке области температуры будут до 0 и даже до минус 1 градуса», – сказал Вильфанд.
По его словам, в центре Москвы ночные температуры будут достигать 10 градусов тепла.
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