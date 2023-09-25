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Вильфанд предупредил жителей Подмосковья о заморозках на этой неделе

Заморозки на этой неделе прогнозируются местами в Московской области, при этом в столице ночные температуры составят около плюс 5–6 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил жителей Подмосковья о заморозках на этой неделе
© РИА Новости

«На этой неделе сильное значение будет играть антициклональная деятельность, облаков будет мало, температуры днем высокие, потому что солнце все-таки будет прогревать почву. А ночью до четверга включительно температуры невысокие – около 5–6 градусов, а на востоке области температуры будут до 0 и даже до минус 1 градуса», – сказал Вильфанд.

По его словам, в центре Москвы ночные температуры будут достигать 10 градусов тепла.