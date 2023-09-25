Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении

На протяжении всей недели с 25 сентября в столице будет высокое атмосферное давление, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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"Во вторник, 26 сентября, давление будет самое высокое – 761 миллиметр ртутного столба. Потом за счет того, что воздух станет более теплым, давление окажется чуть ниже. Но в любом случае оно останется выше климатической нормы. Гипертоники, гипотоники будут ощущать некоторый дискомфорт", – предупредила синоптик.

Вместе с тем она добавила, что столица вступает в период золотой осени.

"При переменной облачности всю неделю осадков не ожидается. Ночные температуры в Москве будут в пределах 7...9 градусов. В дневные часы преобладающая температура составит 17...19 градусов".

Татьяна Позднякова

ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

В четверг и пятницу днем будет чуть теплее", – уточнила специалист.