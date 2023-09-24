В Вологодской области зафиксировали температурные рекорды

"Сегодня, 24 сентября, в центральных и восточных районах области вновь обновились рекорды максимальной температуры за этот день. В Вологде воздух прогрелся до плюс 24,7 градуса, что выше, чем в 2006 году (плюс 22,4 градуса). В Тотьме плюс 25 градусов - значительно выше, чем в 2006 году (плюс 22,4). В Никольске максимальная температура составила плюс 23,8 градуса - выше, чем в 1983 году (плюс 20,6 градуса)", - говорится в сообщении.