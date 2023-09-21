Евгений Тишковец — специалист центра погоды «Фобос» объяснила , почему зима в России будет европейской. По мнению метеоролога, обычно самый холодный сезон года в этот раз будет будет теплее обычного благодаря климатическому феномену «Эль-Ниньо». Кроме того, весна придет вовремя, в соответствии с календарём. Зато в последний зимний месяц будет больше осадков.

Эль-Ниньо – это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на погоду планеты. В таком случае, увеличится повторяемость атлантических циклонов с северо-запада – более 60% случаев с длительностью серий до 1-2-х недель.

В связи с этим феноменом зима в России будет нетипичной, скорее европейской. Каждый месяц самого холодного времени года будет теплее нормы. При этом россиян ожидают затяжные оттепели и обильные неприятные осадки. Зато не придется ждать весну. Прогноз метеоролога говорит о том, что её приход будет ранним.