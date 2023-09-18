В Мурманской области ожидаются циклоны, которые принесут дождь с мокрым снегом

ТАСС, 18 сентября. Дождь с мокрым снегом возможен в середине этой недели в Мурманской области, которая окажется во власти циклонов с дождливой и холодной погодой. В более южных регионах Северо-Западного федерального округа погода ожидается стабильно теплая, в Калининграде даже жарко, до плюс 28 градусов в отдельные дни, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Пока антициклон на этой неделе будет стоять в центре Русской равнины, циклоны будут вынуждены идти по северным траекториям, по акватории Баренцева моря, поэтому в основном на севере Северо-Западного федерального округа погода будет носить циклонический характер, а температура в пределах климатической нормы, много дождей. Чем севернее, тем ближе к этим циклонам, тем более дождливая погода. При приближении на юг, к антициклону, вероятность осадков уменьшается, погода более солнечная и теплая", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

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По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербург сейчас пришел холодный антициклон с северным ветром, во вторник ветер поворачивает на южный, пойдет мощный вынос теплого воздуха из Европы. Во вторник при переменной облачности ожидается уже около плюс 20 градусов, в среду из-за кратковременных дождей и облачности прогнозируется плюс 16-18, в четверг - плюс 20, в пятницу - плюс 21-23 без осадков. Во вторник вечером южный ветер усилится в порывах до 10-12 м/с, в среду - до 15-18.

В Карелии, по информации Карельского гидрометцентра, в понедельник днем погода попадет под влияние скандинавского антициклона, с этого момента и до середины недели осадков не ожидается. В понедельник - плюс 9-14 градусов, уже во вторник днем ожидается потепление до плюс 12-17 градусов. В среду придут дожди, но на температуру они сильно не повлияют. В конце рабочей недели ожидается солнечная и теплая погода с минимальной вероятностью дождей, днем термометры покажут плюс 15-20.

В Мурманске все дни на этой неделе пройдут дожди разной интенсивности. В среду регион попадет в тыловую часть циклона с затоком холодного воздуха, может быть дождь со снегом. Во вторник ожидается плюс 5-7 градусов, в течение дня температура будет понижаться. В среду всего плюс 2-3 градуса, сильный северный ветер порывами до 15 м/с. В четверг осадки ослабеют, плюс 5-7 градусов. В пятницу произойдет поворот на южный ветер, небольшие дожди и плюс 9-11.

В Архангельской области, по данным Севгидромета, на неделе ожидается дождливая и ветреная погода, днем плюс 10-17. Днем 18 сентября по всему региону ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, а в Архангельске, Северодвинске, Онежском и Приморском районах - порывами до 23 м/с. В Ненецком автономном округе в начале недели также ветер местами до 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем плюс 5-10 градусов. Сыктывкар окажется чуть подальше от циклонов и атмосферных фронтов, поэтому в отдельные дни небольшие кратковременные дожди, ветер в четверг до 13-14 м/с. Температура - плюс 12-14 градусов во вторник, в среду и четверг - плюс 15-17, в пятницу станет прохладнее - плюс 11-13. В Вологде преимущественно без осадков, во вторник плюс 14-16 градусов, в среду и четверг - плюс 17-19, в пятницу - плюс 19-21.

Обстановка на юге

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 18 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, днем до плюс 22 градусов. При этом к выходным синоптики прогнозируют потепление и почти летнюю погоду. К пятнице воздух прогреется до плюс 26 градусов, при этом осадков и ночных заморозков не ожидается. В Новгородской области небольшие кратковременные дожди, но при этом тепло, со вторника по четверг около плюс 20 градусов, в пятницу - без осадков, плюс 21-23.