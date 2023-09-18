Все снегосплавные пункты Москвы подготовили к зиме

Городские службы подготовили все снегосплавные пункты Москвы к осенне-зимнему периоду. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Предстоящей зимой в столице будет работать 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. куб. м снега в сутки. Все оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски», – сказал Бирюков.

Он отметил, что все пункты прошли тщательную проверку.