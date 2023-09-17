В столичном регионе на следующей неделе ожидается небывалая субтропическая жара, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«То, что ожидает нас в конце следующей недели – выше всякой похвалы и тянет на сенсацию - такого в природе не было почти 100 лет», - подчеркнул Тишковец.

По его данным, столбики термометров будут колебаться в понедельник, 18 сентября, в диапазоне от +16° до +21°, во вторник от +17° до +22°.

В среду немного похолодает, возможны кратковременные дожди, температура воздуха ожидается не выше +20°. В четверг температура будет в районе +18°…+23°.

В пятницу в столичном регионе воздух прогреется до +21°, а в «выходные столбики термометров будут уверенно штурмовать 25-градусную высоту».