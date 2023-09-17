В Подмосковье и новой Москве зафиксированы первые заморозки

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Подмосковных Черустях и в Михайловском в Новой Москве зафиксированы первые заморозки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на метеорологический центр «Фобос».
В ночь на 17 сентября температура в Черустях опустилась до отметки в — 1,3°C, а в Михайловском до 0°C. Тишковец отметил, что Черусти являются «полосом холода» Московской области. В других городах на юго-востоке Подмосковья столбик термометра также достиг около нулевой отметки — в Электростали он опустился до 0,1°C, в Мелихово до 0,5°C, а в Ново-Иерусалиме до 0,7°C. По словам синоптика, минувшая ночь стала самой холодной с начала сентября.
«В Москве, на базовой метеостанции города ВДНХ, минимальный термометр показал 4,6°C. <..> На других метеостанция Москвы было от 9,1°C на Балчуге до 2,4°C в Бутово», — рассказал он.
Отмечается, что заморозки также были в Новгородской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях РФ.
До этого москвичам рассказали о погоде в воскресенье.
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