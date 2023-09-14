Вторая волна потепления придет в Москву 20 сентября

В конце текущей недели Москву накроет антициклон и начнется похолодание, но с 20-21 сентября столицу ждет второе пришествие бабьего лета. Такой прогноз «360» озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По словам специалиста, сейчас в столичном регионе уже отмечается бабье лето, при этом 16 сентября температура достигнет +16…+17 градусов. В ночь на 17 сентября столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов. Показатели по Московской области могут приблизиться к нулю.

Шувалов добавил, что жителей Москвы также ожидают дожди, а после них, начиная с 20-21 сентября, погода изменится. «Мы ждем второе пришествие бабьего лета. Снова температура достигнет +20 градусов, может, поднимется выше. Москва попадает в юго-западные потоки, поэтому в городе потянет теплом», — сказал собеседник телеканала.