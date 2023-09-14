Вильфанд допустил выпадение осеннего снега в Москве

Снег осенью возможен, однако это крайне редкое явление. В последний раз сильный снегопад наблюдался в Москве еще в 70-х годах. Пока предпосылок для осадков не наблюдается, по крайней мере в ближайшие недели, в субботу, 16 сентября в Москве правда ожидается похолодание, в ночные часы возможны заморозки. В принципе, средняя дата для снежного покрова приходится на конец ноября. К 20-ым числам может выпасть снег, но точные прогнозы делать еще рано, – рассказал Вильфанд.