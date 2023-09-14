Синоптик Шувалов спрогнозировал теплый сентябрь в Москве

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей во второй половине сентября. По его словам, во второй половине месяца ожидается второе пришествие бабьего лета.

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Он отметил, что в настоящее время сохраняется теплая, солнечная погода. При этом вечером 15 сентября Москву накроет холодный атмосферный фронт — ветер поменяется с южного на северный. Температура воздуха днем снизится до отметки в плюс 16-17 градусов. Ночные температуры будут держаться на уровне плюс 3-5 градусов.

Начиная с 20–21 сентября, по словам синоптика, город накроет новая волна тепла. Температура воздуха вновь превысит плюс 20 градусов, передает «360».

Действие «желтого» уровня погодной опасности продлили на территории Подмосковья до 22:00 15 сентября из-за высокой вероятности пожаров. Воздух в ближайшие дни прогреется до плюс 22 градусов, осадков не ожидается, передает РИАМО.