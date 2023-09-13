Синоптики рассказали о погоде в Москве с 14 сентября.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в четверг ожидается кратковременный дождь и температура +15...+20 °С.

Метеоролог Татьяна Позднякова добавила, что в пятницу температура понизится — дневная погода сохранится в пределах +18...+20 °С.