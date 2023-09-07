Москвичей предупредили об изменении погоды

В столичном регионе в пятницу, 8 сентября, ожидается похолодание, усиление ветра и дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишут «Известия».

По его данным, пятница станет самым некомфортным днем недели. Он пояснил, что погода в целом будет облачной, пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в столичном регионе будет колебаться от +14° до +16°. Вильфанд добавил, что из-за ветра и сильной влажности такая температура будет ощущаться как +10°.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что ухудшение погоды будет краткосрочным. В субботу, 9 сентября, уже начнется «бабье лето».