Москвичей предупредили об изменении погоды

Синоптик предсказал ухудшение погоды в Москве в пятницу
В столичном регионе в пятницу, 8 сентября, ожидается похолодание, усиление ветра и дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишут «Известия».
По его данным, пятница станет самым некомфортным днем недели. Он пояснил, что погода в целом будет облачной, пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха в столичном регионе будет колебаться от +14° до +16°. Вильфанд добавил, что из-за ветра и сильной влажности такая температура будет ощущаться как +10°.
В центре погоды «Фобос» рассказали, что ухудшение погоды будет краткосрочным. В субботу, 9 сентября, уже начнется «бабье лето».
По данным метеорологов, на выходные в Москве ожидается потепление до +20°. Погода будет сухой и солнечной.
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