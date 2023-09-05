Москвичам пообещали барическую депрессию

Начиная со среды, 6 сентября, столичный регион окажется под влиянием барической депрессии. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом».

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Явление означает резкое понижение атмосферного давления. К среде оно снизится на 12-15 миллиметров ртутного столба и будет значительно ниже нормы, пообещал Вильфанд.

Депрессия будет сопровождаться похолоданием. 6 сентября эксперт прогнозирует от 15 до 20 градусов максимум, день будет дождливым и облачным. 7-го и 8-го числа температура в Москве не будет превышать 16 градусов. Вильфанд также отметил, что в первый день губернаторских выборов погода в столице будет «сентябрьской» — с температурой до 17 градусов.

В следующие выходные, 9 и 10 сентября, когда в столице будет праздноваться День города, по предварительным расчетам, «комфортной» теплой погоды не ожидается, добавил он.