Москвичам пообещали солнечную погоду в День города

"В субботу ночь будет холодная – плюс 5–10 градусов, но днем температура будет повышаться за счет того, что воздушные массы, хоть и перемещаются с севера, но будут слабые, а энергия солнечный лучей скомпенсирует холод", – сказал синоптик.