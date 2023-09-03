Москвичам рассказали о погоде в предстоящую неделю

Теплая и комфортная погода ждет Москву на предстоящей неделе. Она станет предтечей бабьего лета. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя, в целом, принесет москвичам комфортную и теплую погоду по меркам начала осени», - написал синоптик в Telegram-канале.

В понедельник под утро ожидается до +7…+12, а в дневные часы воздух прогреется до +18…+23.

Во вторник усилится влияние скандинавского антициклона. Суточный разброс температуры увеличится: ночью +6…+11, днем +19…+24.

В среду ожидается кучевая облачность, скоротечный дождь и усиление ветра. Под утро +9…+14, днем до +16…+21.

В четверг температура упадет до +5…+10, днем не выше +14…+19. Это будет самый холодный день недели.

В пятницу потеплеет на 2-3 градуса, в выходные днем +18…+23. Данные показатели на несколько градусов выше климатической нормы.