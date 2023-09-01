Синоптики рассказали, когда в России закончится лето

Метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября, после чего похолодает и наступит осень, сообщили синоптики центра «Фобос». При этом сентябрь прогнозируется на 2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков.

По всей видимости, метеорологическое лето (среднесуточная температура +15° и выше), закончится 5 сентября, после чего ощутимо похолодает, и осень, с опозданием на неделю, вступит в права. К середине месяца ожидается классическое бабье лето, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 2 и 3 сентября столицу накроют дожди, температура воздуха при этом понизится до 19–20 градусов тепла. Синоптик отметил, что местами в Москве и Московской области возможны грозы, однако они будут небольшие и не приведут к усилению ветра.