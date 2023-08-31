Синоптик рассказал, когда в Москву придет «бабье лето»

В Москве «бабье лето» ожидается после 15 сентября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Он пояснил, что «бабьим летом» называют период теплой, сухой погоды, который наступает после первого осеннего ненастья.

— Нам еще предстоит намокнуть и продрогнуть, пережить ненастье. Судя по развитию синоптических процессов, период затяжного ненастья сдвинется на конец первой декады, «бабье лето» будем ждать после 15 сентября, — рассказал Шувалов в комментарии НСН.

Синоптик добавил, что 1 сентября в столице будет сухая и солнечная погода, а 2 сентября погода резко испортится.

Последняя ночь этого лета стала одной из самых теплых в истории Петербурга. Воздух прогрелся до плюс 17,2 градуса, передает Neva.Today.