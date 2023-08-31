Синоптик рассказал, когда в Москву придет «бабье лето»

Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет «бабье лето»
В Москве «бабье лето» ожидается после 15 сентября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он пояснил, что «бабьим летом» называют период теплой, сухой погоды, который наступает после первого осеннего ненастья.
— Нам еще предстоит намокнуть и продрогнуть, пережить ненастье. Судя по развитию синоптических процессов, период затяжного ненастья сдвинется на конец первой декады, «бабье лето» будем ждать после 15 сентября, — рассказал Шувалов в комментарии НСН.
Синоптик добавил, что 1 сентября в столице будет сухая и солнечная погода, а 2 сентября погода резко испортится.
Последняя ночь этого лета стала одной из самых теплых в истории Петербурга. Воздух прогрелся до плюс 17,2 градуса, передает Neva.Today.
Погода в первые выходные сентября будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.