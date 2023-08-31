Москвичам предрекли жару 1 сентября

1 сентября в Москве температура воздуха может повыситься до плюс 28 градусов Цельсия. Жаркое начало осени в столице предрек руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин, пишут «Известия».

© Lenta.ru

«Утром 1 сентября жителей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями. Утром температура воздуха достигнет плюс 15 градусов, днем температура повысится до плюс 26-28 градусов», — рассказал синоптик.

Ганьшин добавил, что скорость ветра достигнет 2,9 метра в секунду, осадки при этом маловероятны.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что 1 сентября в Москве будет прохладным — с температурой воздуха не выше 18-20 градусов Цельсия. Кроме того, синоптик ожидал дожди с вероятностью 60-70 процентов.