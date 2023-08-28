Приморскому краю предрекли сложнейшую ситуацию из-за погоды

В Приморском крае, губернатор которого 25 августа ввел на фоне вызванных ливнями подтоплений режим чрезвычайной ситуации федерального характера, вновь ожидаются сильные осадки. Об этом сообщил России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в течение трех дней, с 29 по 31 августа, в регионе может выпасть месячная норма осадков, а именно от 40 до 140 миллиметров. Предреченное экспертами ухудшение погоды произойдет из-за сочетания циклонов южного происхождения и континентальных, которые идут по западной периферии Тихого океана. В результате «сложнейшая погодная ситуация» сохранится до конца недели в Приморье, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области и Амурской области.

Специалист уточнил, что ветер на мысах усилится до 32 метров в секунду, что приведет к подтоплениям пляжей, накату волн, выходу воды из берегов в условиях повышенной водности, достижению критических отметок и подтоплению прилегающих территорий.