Синоптики предупредили о пылевых бурях в двух регионах юга России
Формирование пыльных бурь прогнозируется на этой неделе на территории Калмыкии и Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Песчаная взвесь в воздухе может осложнить обстановку на автомобильных дорогах.
Также на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Республике Коми прогнозируется возникновение единичных очагов природных пожаров.