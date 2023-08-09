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Синоптики предупредили о пылевых бурях в двух регионах юга России

Формирование пыльных бурь прогнозируется на этой неделе на территории Калмыкии и Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Синоптики предупредили о пылевых бурях в двух регионах юга России
© Российская Газета

Песчаная взвесь в воздухе может осложнить обстановку на автомобильных дорогах.

Также на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Республике Коми прогнозируется возникновение единичных очагов природных пожаров.