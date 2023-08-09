Синоптики предупредили о пылевых бурях в двух регионах юга России

Формирование пыльных бурь прогнозируется на этой неделе на территории Калмыкии и Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Песчаная взвесь в воздухе может осложнить обстановку на автомобильных дорогах.