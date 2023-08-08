«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье 8–9 августа из-за грозы, дождей и града

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе 8 и 9 августа из-за грозы, дождей, града и усиления ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Гроза, период предупреждения с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа. Дождь (местами сильный), местами град, ветер, при грозе порывы до 17 м/с. Период предупреждения с 9:00 9 августа до 21:00 9 августа», – говорится в сообщении.