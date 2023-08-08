Россиян предупредили о тропических ливнях

Стало известно, где ожидаются тропические ливни, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По ее словам, кратковременные дожди с обильным количеством осадков пройдут в Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской областях, а также в Пермском и Приморском краях, Карелии. Эксперт указала, что во время тропического дождя может выпасть за час 30 миллиметров осадков.

Такие ливневые дожди ожидаются ночью 8 августа в Псковской, Калининградской, Смоленской областях. Они будут сопровождаться грозой и ветром, который усилится до 15-20 м/с. Также будет в горах Пермского края, на востоке Оренбургской области. 8 и 9 августа ливни прогнозируются в Карелии и Ленинградской области. 9 августа сильные дожди пройдут на крайнем юге Красноярского края в Тыве. 9 и 10 августа - в Прибайкалье, Иркутская область, Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края.

10 августа не исключены тропические ливни в Ростовской области, Запорожской и Херсонской областях, на территории Сибири и Урала. Кроме того, по словам Паршиной, кратковременные дожди с грозами прогнозируются и в Москве. С 8 августа они начинаются в центральных областях Европейской территории, в том числе и в российской столице. Они будут кратковременными. Местами в отдельных районах пройдут ливни с грозами при усилении ветра до 17 м/с. Так будет до 12 августа, указала эксперт.