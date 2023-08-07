В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд

В ночь на понедельник, 7 августа, в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд. Об этом сообщают Александра Колесова.

© Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По словам специалиста, ночь оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра поднялся до 23,6 градуса Цельсия. До этого момента самыми теплыми считались ночи 8 августа 2010 года и 3 августа 1936 года — тогда воздух прогрелся до 23,3 градуса Цельсия.

При этом синоптик предупредил, что в ночь на 8 августа может быть еще теплее. К тому же в течение дня температура в Санкт-Петербурге достигала 34 градусов.