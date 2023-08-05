Аномальную 42-градусную жару предсказали жителям Волгоградской области

Аномальная 42-градусная жара ожидается в Волгоградской области
Согласно прогнозам синоптиков, выходные в регионе пройдут при изнуряюще жаркой и сухой погоде.
В субботу и воскресенье в Волгоградской области не ожидается существенных осадков, а скорость ветра днем составит 6-11 м/с. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +20...+25 градусов, а днем будут достигать +40...+42.
Новая рабочая неделя в регионе также начнется без осадков. Днем скорость ветра составит 5-10 м/с, а воздух прогреется до +34...+39.