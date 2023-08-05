Москвичам пообещали жару до 32 градусов 5 августа

Жителей и гостей Москвы ожидают небольшая облачность и температура до 32 градусов в субботу, 5 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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По словам синоптиков, в Подмосковье столбики термометров покажут от 27 до 32 градусов. Ветер прогнозируется переменных направлений до 3–8 метров в секунду. Метеорологи подчеркнули, что атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

До этого в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.