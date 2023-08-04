Жара до 30°C ожидается в Москве 4 августа

Переменная облачность и до +30°C ожидаются в Москве 4 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет +28-30°C, в ночь на 5 августа — до +17°C, отмечается в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве прогнозируется 6 и 7 августа температура до 34°C.

По его словам, такая температура может очень негативно сказаться на самочувствии жителей столицы.

Синоптик отметил, что после 7 августа ожидается заметное снижение температуры, которое «покажется настоящим обвалом холода», притом что температура на самом деле придет к «климатической норме».

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что июль 2023-го стал одним из самых дождливых в Москве за весь период наблюдений (с 1879 года).