В Краснодарском крае выпал град размером с яблоко

В Краснодарском крае на несколько населенных пунктов обрушился крупный град. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Апшеронск».

По словам жителей региона, некоторые градины по размеру напоминали яблоко. На погодное явление жаловались в селе Черниговском и некоторых других населенных пунктах Апшеронского района. По словам россиян, это продолжалось около получаса. Звук за окном все это время был таким, «будто камни с неба падают».