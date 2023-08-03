В Краснодарском крае выпал град размером с яблоко

В Краснодарском крае жители засняли крупный град, изрешетивший окна машин
В Краснодарском крае на несколько населенных пунктов обрушился крупный град. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Апшеронск».
По словам жителей региона, некоторые градины по размеру напоминали яблоко. На погодное явление жаловались в селе Черниговском и некоторых других населенных пунктах Апшеронского района. По словам россиян, это продолжалось около получаса. Звук за окном все это время был таким, «будто камни с неба падают».
Град нанес крупный ущерб некоторым жителям региона. Так, по словам одной из женщин, град пробил москитную сетку у нее на кухне. Другие отмечали, что погодное явление изрешетило стекла автомобилей.
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