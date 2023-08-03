В Улан-Удэ за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Половина месячной нормы осадков выпала в Улан-Удэ за последние сутки, городские коммунальные службы ведут работу по откачке воды на улицах, в том числе на проезжей части дорог. Об этом сообщили ТАСС в мэрии города.

"За сутки в Улан-Удэ выпало 43 мм осадков, это половина месячной нормы. Городские службы всю ночь откачивали лужи, откачано 4 тыс. кубометров дождевой воды", - сообщили в мэрии.

В городском комбинате по благоустройству отметили, что перед дождем была проведена подготовительная работа - специалисты прочистили все ливневки.

"Комбинат перешел на усиленный режим работы. Ночная работа по откачке воды нивелировала необходимость введения в городе режима повышенной готовности, процесс жизнеобеспечения в Улан-Удэ не нарушен", - отметили там.

В настоящее время в столице Бурятии работает 11 вакуумных машины на улицах Жердева, Лимонова, Ботаническая, Балтахинова, Каландаришвили, Ключевская. Коммунальщики используют мотопомпы для откачки дождевой воды из накопительных емкостей, куда она поступает из ливневых канализаций.

По прогнозу синоптиков, дождь в Улан-Удэ продолжится до конца дня.