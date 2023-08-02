На Кубани объявлено штормовое предупреждение

Ливни, усиление ветра и град ожидаются на территории Краснодарского края, также возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение, которое введено до 3 августа, сообщает МЧС региона.

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По данным министерства, что и 3 августа местами в крае ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.

Отмечается, что непогода не затронет город Сочи.

Также в ведомстве отметили, что на территории некоторых районов Кубани высока вероятность подъемов уровней воды.

Ранее спасатели сообщили, что на Москву надвигается дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с. Также Департамент транспорта Москвы выступил с заявлением об ухудшении ситуации на столичных автотрассах.