$91.78+0.18100.70-0.24

Москвичей предупредили о приближении бури

В Москве и по области 2 августа ожидается дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщило Главное управление МЧС по столичному региону.

Москвичей предупредили о приближении бури
© РИА Новости

«Местами по Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в тексте.

Предупреждение действует до 21:00.

В МЧС призвали автомобилистов сохранять бдительность на дорогах, снизив скорость движения транспорта и увеличив дистанцию, а пешеходов — избегать рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости