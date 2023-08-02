Москвичей предупредили о приближении бури
В Москве и по области 2 августа ожидается дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщило Главное управление МЧС по столичному региону.
«Местами по Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в тексте.
Предупреждение действует до 21:00.
В МЧС призвали автомобилистов сохранять бдительность на дорогах, снизив скорость движения транспорта и увеличив дистанцию, а пешеходов — избегать рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.
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