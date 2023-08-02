Спасатели сообщили, что на Москву надвигается дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с - данные опубликованы на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21.00 02 августа местами в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - указано в сообщении. Спасатели призывают москвичей и гостей столицы снизить скорость движения на транспорте и увеличить дистанцию, а пешеходам - избегать рекламных щитов и шатких конструкций, а во время грозы - не прятаться под деревьями. Ранее столичные спасатели предупредили о скором наступлении жары до +34°C в Москве в ближайшие два дня - 3-4 августа.