Синоптики пообещали теплую и дождливую погоду с грозами в Москве 2 августа
В среду, 2 августа, в столичном регионе ожидается облачная и дождливая погода с грозами.
Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–26 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 16–24 градусов тепла.
Ветер будет восточный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».
Роман Вильфанд сообщил, что жара до плюс 34 градусов ожидается в Москве с 6 августа. По его словам, начало следующей недели будет самым жарким периодом нынешнего сезона.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в августе воздух в столице прогреется до температуры на два градуса выше климатической нормы. Он отметил, что мнения многих москвичей о том, что раньше в городе не было таких дождей, как в конце этого июля, неверное. Синоптик рассказал, что сейчас во многих европейских регионах России наблюдается 30–35-градусная жара и лето скоро вернется и в Москву.