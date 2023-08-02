Синоптики пообещали теплую и дождливую погоду с грозами в Москве 2 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в августе воздух в столице прогреется до температуры на два градуса выше климатической нормы. Он отметил, что мнения многих москвичей о том, что раньше в городе не было таких дождей, как в конце этого июля, неверное. Синоптик рассказал, что сейчас во многих европейских регионах России наблюдается 30–35-градусная жара и лето скоро вернется и в Москву.