В столице уже на этой неделе возобновится купальный сезон. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На прошлой неделе был перерыв купального сезона из-за похолодания и дождей. Водоемы охладились. А такая погода, как будет на этой неделе, позволит возобновить купальный сезон, — отметил он.

К концу недели вода прогреется до 21 градуса тепла. В пятницу, 4 августа, столбики термометров в столице будут стремиться к плюс 30 градусам, а на следующий день, в субботу, преодолеют ее, пишет агентство городских новостей «Москва».

Синоптик Александр Шувалов заявлял, что москвичей ждет «огуречная» погода в начале августа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в августе воздух в столице прогреется до температуры на два градуса выше климатической нормы. Он отметил, что мнение многих москвичей, что раньше в городе не было таких дождей, как в конце этого июля, неверное.