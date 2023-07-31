Ряду регионов России предрекли необычно теплый август

В ряде регионов России август будет необычно теплым. Такую погоду в предстоящем месяце предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд , его слова передает ТАСС .

По словам специалиста, среднемесячная температура выше нормы в августе будет наблюдаться в Центральном федеральном округе (за исключением Брянской и Тверской областей), большей части Северо-Западного и Уральского федеральных округов, востока Южного федерального округа (Волгоградская, Астраханская области), а также в Приморском крае и во всех частях Приволжского федерального округа.