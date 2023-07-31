Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на неделе

Самыми жаркими днями в столице на этой неделе станут 4 и 5 августа. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"С 31 июля будет прекрасная погода, 1 августа также пройдет практически без осадков. В последующие дни в дневные часы местами возможен небольшой кратковременный дождь. Но при этом на улице будет довольно тепло", – отметила эксперт.
По словам синоптика, столбик термометра в Москве превысит климатическую норму на два-три градуса. Ранее россиянам рассказали, как правильно одеваться в жару.
По словам создателя и генерального директора компании-производителя спортивной одежды Виталия Цыганкова, стоит отказаться от темных обтягивающих вещей из синтетики и отдать предпочтение одежде из хлопка. Она будет впитывать влагу и поможет избежать перегрева, пояснил эксперт.