Эксперт Мухаметов: потепление в Арктике вызовет похолодание в Москве

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов заявил, что потепление в Арктике изменит там циркуляцию атмосферы, что вызовет локальное похолодание в Европе, и приведет к тому, что в Москве феврали станут холоднее. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Мухаметов выразил мнение о том, что глобальное потепление и мощные потоки тепла в Арктику изменят в этом регионе циркуляцию атмосферы, что приведет к "ультраполярным вторжениям" в Европу, а затоки холодного воздуха будут достигать и Центральной России.
Эксперт считает, что Арктика будет значительно теплеть и из-за этого там ближе к концу зимы будет антициклон. Поэтому в феврале в Москве будет холоднее, чем сейчас. Таким образом, сказал Мухаметов, глобальное потепление вызовет "локальное похолодание" в Западной Европе, которое будет затрагивать с меньшей силой европейскую часть России. Ранее замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что температура в связи с глобальным потеплением может продолжить расти.