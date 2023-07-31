Эксперт Мухаметов: потепление в Арктике вызовет похолодание в Москве

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов заявил, что потепление в Арктике изменит там циркуляцию атмосферы, что вызовет локальное похолодание в Европе, и приведет к тому, что в Москве феврали станут холоднее. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

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Мухаметов выразил мнение о том, что глобальное потепление и мощные потоки тепла в Арктику изменят в этом регионе циркуляцию атмосферы, что приведет к "ультраполярным вторжениям" в Европу, а затоки холодного воздуха будут достигать и Центральной России.