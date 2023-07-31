Почему Елизавета I запретила делать индиго у своих резиденций? Отрывок из книги о текстиле

Как это часто бывает с книгами о значении чего-нибудь для человечества, читая текст Пострел, можно подумать, что за тысячелетия не появилось ничего важнее текстиля. В "Нити истории: Как прялка, веретено и ткацкий станок помогли построить цивилизацию" автор рассказывает о селекционерах, изобретателях, торговцах, военачальниках и рассуждает об универсальных качествах людей, которые воплощаются через ткани. В приведенном отрывке идет речь о хитроумной технологии производства индиго и об одной неожиданной проблеме, которая возникает в процессе.

Ткань из Уака-Приета окрашена индиго — одним из самых популярных в мире синих растительных красителей. Индикан — соединение-прекурсор индиго — содержится во множестве растений, произрастающих в разных климатических условиях и на разной почве. Вайда красильная (Isatis tinctoria), традиционный в Европе источник синего, — родственник капусты. Южноазиатское растение индигофера красильная (Indigofera tinctoria), "настоящее индиго" европейцев, относится к семейству бобовых — как и индиго из Африки, Северной и Южной Америки. Японское индиго тадеаи (горец красильный; Persicaria tinctoria, или Polygonum tinctorium) принадлежит к семейству гречишных. Это лишь несколько из множества содержащих индикан растений, которые по всему миру с древности выступали источником красивого синего пигмента.

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Теперь мы называем этот краситель растительного происхождения "натуральным", отличая его от полученных в лаборатории, в том числе от химически идентичного синтетического индиго. Но для изготовления индиго нужно гораздо более выдумки и усилий, чем подразумевает натуральность. Хотя нужное растение может встречаться в дикой природе, чтобы превратить его листья в синюю краску, требуется значительное техническое мастерство. "В современном мире древних иногда считают людьми примитивными, мало понимавшими мир, — объясняет археолог и специалист по текстилю Джеффри Сплитстоузер, возглавлявший работы в Уака-Приета. — Но вообще-то тогда, чтобы выжить, приходилось быть довольно умным".

Для приготовления красителя индиго сначала следует вымочить листья в воде. Клетки распадаются и освобождают индикан, а также фермент. Последний катализирует реакцию, в ходе которой индикан распадается на сахар и высокореакционную молекулу индоксила. В воде индоксил быстро связывается с кислородом, образуя индиготин — синий пигмент, известный как индиго. Индиготин нерастворим в воде и выпадает в виде осадка на дне чана.

Теперь у нас есть стабильный пигмент. Это очень кстати, если нам нужны краска или тушь, но, поскольку индиго нерастворимо, к ткани оно не пристает. Придется изменить водородный показатель (pH) воды, введя сильнощелочное вещество, например древесную золу. Можно начать с щелочной воды или извлечь красящий осадок и поместить его в другой чан, попутно выловив ненужные теперь листья.

В сильнощелочной среде индиготин образует растворимое соединение лейкоиндиго ("белое индиго"). "Чтобы окрашивать индиго, необходимо как будто уничтожить его, — объясняет Кардон, — но на деле оно превращается в другое вещество — растворимое, но почти бесцветное, такое, которое способны впитать волокна". Подобно индоксилу, лейкоиндиго стремится связаться с кислородом и превратиться в индиготин.

Чтобы этого не допустить и сохранить раствор, следует уменьшить содержание в воде кислорода. Обычно красильщики предоставляют эту работу бактериям, живущим или в листьях индиго, или в специально добавляемых в раствор пищевых продуктах, например в финиках, отрубях или меде. Они даже не догадывались о существовании бактерий или кислорода, не говоря уже о представлении, как те взаимодействуют друг с другом. Красильщики просто перебирают компоненты до тех пор, пока не найдут нужный. Поскольку за процессом стояли одни и те же химические реакции, желаемого результата позволяли достичь самые разные добавки.

"Перечисление веществ, которые различные общества по всему миру сочли действенными реагентами-восстановителями и бродильными ферментами, звучит скорее как рецепт исключительно сложного праздничного торта, поскольку многие из них относятся к сладостям", — отмечает исследователь индиго Дженни Бальфур-Пол.

"Среди них финики, виноград, патока, дрожжи, вино, отстой рисового вина, местные спиртные напитки, пиво, ревеневый сок, плоды фигового дерева, тутовая ягода, папайя, ананас, имбирь, мед, пальмовый сахар (ягре), листья лавсонии (хны), пшеничные отруби, мука, вареный клейкий рис, маниок, марена, семена сенны (Senna alexandrina), кунжутное масло, незрелые бананы, листья сизаля, бетель, сок тамаринда и — звучит не так аппетитно — протухшее мясо".

С развитием в XVIII веке химии красильщики научились удалять из красильной ванны кислород при помощи соединений железа, связывающегося с ним и выпадающего в виде ржавого осадка. Вне зависимости от компонентов, крашение с помощью индиго требует приготовления высокоосновного раствора с небольшим содержанием свободного кислорода. При растворении лейкоиндиго раствор ниже поверхности приобретает странный желто-зеленый цвет (похоже на антифриз). На поверхности появляются радужные фиолетово-синие пузыри — это признак того, что индоксил связывается с атмосферным кислородом. Теперь в чан можно класть волокно, пряжу или ткань. Растворенное в воде лейкоиндиго проникает в микроскопические щели волокон, придавая им зеленоватый оттенок. Извлеченный из красильного чана материал оказывается на воздухе, и лейкоиндиго связывается с кислородом, образуя индиготин. Волокна словно по волшебству синеют. Повторное погружение в раствор придает материалу более темный оттенок: количество слоев молекул индиготина увеличивается.

Красильщикам необязательно использовать индиго тут же, немедленно. Осадок можно сохранять в виде пасты или скатывать из него шарики для последующего восстановления. Это хорошо известная в истории практика: так поступали и с вайдой в Европе, и с тадеаи в Японии. Еще осадок можно высушить, и тогда получаются легкие, прочные и пригодные для транспортировки (идеальный товар!) брикеты. Их с XVI века европейские купцы привозили из Индии. Так индиго получило свое название и постепенно заменило местную вайду, краситель более слабой концентрации.

Наблюдая лишь приятный для глаз результат, легко не заметить крупный недостаток индиго: краска дурно пахнет. "Я далеко не сразу понял, — отмечает начинающий красильщик, взявшийся за индиго, — что разлившийся в воздухе тяжелый отвратительный запах выгребной ямы исходит от гигантского чана с красителем, а не от засорившегося туалета". Бродящая вайда настолько пахуча, что Елизавета I запретила ее применение в радиусе 8 миль (12,9 километра) от своих резиденций. Загрязнение окружающей среды началось до промышленной революции.

В лос-анджелесской красильной мастерской дессинатор Грэм Киган, проходя мимо сосуда с концентрированной индиговой жижей, приглашает гостей принюхаться. Мы, один за другим, вдыхаем. "Фу, — отзывается ученик. — Он стойкий". Изображая знатока вин, Киган объявляет, что букет этого года тоньше, чем букет прошлого: "Много тухлятины, фекальные ноты, много мочи. Здесь есть все".

Итог этой пахучей химической магии — необычайно цветостойкий краситель. Этот синий не растворяется при стирке и не выгорает на солнце. "Единственный сохранившийся первоначальный цвет гобелена из Байе, — пишет Бальфур-Пол, — это сине-фиолетовый цвет окрашенной вайдой шерсти". В отличие от большей части растительных красителей, индиго с легкостью связывается с целлюлозным волокном, например с хлопком и льном. Ткань из Уака-Приета была хлопчатобумажной, а около 4400 лет назад египтяне завернули мумию в некрашеную льняную ткань с тонкими синими полосами. При носке индиго истирается (вспомните джинсы), но может и сохранять цвет тысячелетиями: памятник находчивости давно погибших цивилизаций.

"Помимо опытов, предшествовавших полному овладению крашением индиго, — пишет Кардон, — археологические находки доказывают, что уже в доисторическое время этот навык был приобретен несколькими культурами, географически отстоявшими далеко друг от друга". По-видимому, догадка насчет индиго родилась у людей случайно: она возникла у того, кто видел посиневшие от ранних заморозков листья индиго или замечал яркие цвета, получающиеся, когда летняя буря сбрасывает в мокрое костровище листья с растения, содержащего индиго. "Растение, будучи поврежденным, синеет, — рассказывает Киган, который использует в работе натуральные красители. — Если индиго попало под проливной дождь и очутилось в луже, то вода станет синевато-зеленой. Поверхность лужи станет такой же медно-фиолетовой, как и поверхность красильного чана".

Чтобы проверить последнее утверждение, я взяла у Кигана свежих листьев индиго и поделила их на две порции. Первую я поместила в воду из-под крана, вторую — в воду с пеплом нескольких бамбуковых шпажек. За ночь, проведенную на моем кухонном столе, ничего не изменилось. Проблема, рассудила я, заключается в температуре: температура и воды, и воздуха в помещении недостаточно высока.