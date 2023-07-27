В Севастополе объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Севастополе из-за ливней и усиления ветра, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
"Вечером 27 июля и сутки 28 июля в Севастополе ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с. Ночью и утром 28 июля возможен очень сильный дождь, количество осадков может достичь значения 30 мм и более", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают горожан и гостей города воздержаться от прогулок и использования личного и общественного транспорта. "Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море", - добавили в ведомстве.