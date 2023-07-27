В Москве сохранили усиленный режим работы для служб из-за новой волны ливней 28-29 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Городские службы столицы продолжат работать в усиленном режиме из-за новой волны ливней и гроз 28 и 29 июля. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков. Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы. Следующая волна ливней и гроз с порывами ветра до 15 м в секунду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается в пятницу и субботу. По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50-70% месячной нормы", - сказал Бирюков.

По его словам, городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад. Кроме того, организовано информирование жителей о неблагоприятных метеорологических условиях с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона в ходе патрулирования территорий будут предупреждать о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.

"Коммунальные службы заранее проверяют системы водоотведения, проводятся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" и других инженерных компаний. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Все они имеют необходимый резерв мощности, что позволяет при любых погодных условиях обеспечивать надежную подачу ресурсов потребителям", - заверили в комплексе городского хозяйства.