В Гидрометцентре предупредили о жаре почти до 40 градусов

"В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура - до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее - до 32-34 градусов - так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме. Еще в нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни - Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ", - сообщил он.