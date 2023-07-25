«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе из‑за грозы

В Подмосковье и столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы. Он продлится с 21 часа вторника до 9 часов 26 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует в Смоленской, Орловской, Рязанской и других областях.