Прогноз погоды: «Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе из‑за грозы
В Подмосковье и столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы. Он продлится с 21 часа вторника до 9 часов 26 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.
Аналогичное предупреждение действует в Смоленской, Орловской, Рязанской и других областях.
Синоптики прогнозируют во вторник в Подмосковье и столице облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 25 градусов.