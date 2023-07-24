Климатолог объяснила разницу температур в Европе и Центральной РФ

«Для нас очевидно, что в XX веке преобладающей была зональная циркуляция воздушных масс, когда они с Атлантики шли через Западную Европу, приходили к нам слегла прогретые и двигались дальше. Сейчас нерегиональные процессы, когда то с Севера, то с Юга воздушные массы движутся. Этим объясняются резкие колебания погоды в наших широтах», - констатировала Зайцева.