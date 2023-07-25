До четверти нормы осадков выпало ночью в московском регионе

До четверти нормы осадков выпало в ночь на 25 июля в столичном регионе. Об этом специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

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Она отметила, что от 7 до 20 миллиметров осадков выпало из-за ливней, прошедших в западной половине московского региона. По информации эксперта, наибольшее количество пришлось на город Истра. Там почти четверть месячной нормы выпала за 3 часа.

Позднякова добавила, что сильные дожди также прошли в столичном районе Тушино. Там выпало 16 миллиметров осадков.

Утром 25 июля власти порекомендовали столичным ресторанам убрать летние веранды из-за прогнозируемых плохих погодных условий и грозы. Также посоветовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.