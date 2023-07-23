В 16 регионах России прогнозируют неблагоприятную погоду

"Неблагоприятная погода прогнозируется в Томской, Кемеровской областях - ливни, гроза, град, ветер до 20-22 м/ с. Аналогичная ситуация в Иркутской области. Неспокойная погода ожидается и в [шести] республиках Северного Кавказа - сильный дождь, ливень, гроза, ветер до 25 м/с", - рассказал он.