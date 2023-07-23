В Туапсинском районе Кубани объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Экстренное штормовое предупреждение объявили в Туапсинском районе Кубани и Краснодарском крае из-за непогоды и формирования смерчей. Об этом в воскресенье сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В Туапсинском районе объявлено экстренное штормовое предупреждение об ухудшении погоды. 23-24 июля в муниципалитете ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра до 23 м/с, формирование смерчей. Высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС", - говорится в сообщении.